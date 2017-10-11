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الوادي الجديد تنفذ حملة المسح الشامل للكشف عن "فيروس سي"

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد تنفذ حملة المسح الشامل للكشف عن "فيروس سي"

12:31 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

جانب من حملة فيروس سي بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تنفيذ فعاليات حملة المسح الشمل لفيروس سي بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية التابعة للقطاع العام.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتور محمد السيد موسى، لـ"مصراوي"، أنه جرى الدفع بسيارة تحاليل متخصصة في الكشف عن مصابي فيرس سي، بجميع قرى ومدن المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.

وأضاف موسى، أن الحملة ستواصل أعمالها حتى يوم 15 أكتوبر الجاري في جميع ربوع المحافظة، على أن تتحمل شركة الأدوية عقب اكتشاف حالة مصابة نفقات العلاج والذي توفره بالمجان لأبناء الوادي الجديد.

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مصراوي Masrawy

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