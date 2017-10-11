أخبار عاجلة

مساء الأنوار - توقعات جماهير الأهلي لنتيجة مباراة نهائي أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي -
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ليلة حمراء وصورة فاضحة وراء مقتل حداد على يد ربة منزل في الجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ليلة حمراء وصورة فاضحة وراء مقتل حداد على يد ربة منزل في الجيزة

12:46 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

ليلة حمراء وصورة فاضحة وراء مقتل حداد على يد ربة منزل في الجيزة

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، في كشف ملابسات مقتل مُسن داخل منزله بمنطقة البدرشين.

تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين، بلاغا من مُمرضة يفيد بالعثور على جثة شقيقها "حداد مسلح" 60 سنة، بالطابق الأرضي بمسكنه وبها جرح عميق أعلى الجبهة من الناحية اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بالأنف واكتشافها سرقة هاتفه المحمول ومكواة وبعض الأدوات المنزلية.

وقال مصدر أمني بمديرة أمن الجيزة، بأن التحريات دلت بأن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل تبلغ من العمر 46 سنة، وقد شوهدت في وقت معاصر لارتكاب الحادث حال خروجها من منزل المجني عليه، ويوجد بينهما بعلاقة آثمة وتتردد عليه بصفة مستمرة بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم اعداد أكمنة سرية أسفرت إحداها عن ضبطها وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة.

كما اعترفت المتهمة تفصيليا بطريقة ارتكابها للجريمة، وقررت بأنها ترتبط بعلاقة غير شرعية بالمجني عليه منذ 3 شهور وتتردد عليه بمسكنه لممارسة الرذيلة مقابل أجر مادي تتحصل عليه إلا أنه كان يسئ معاملتها.

وأضافت المتهمة، أنها حضرت لمسكن المجني عليه بناءً على اتفاق بينهما، وأثناء معاشرتها بغرفة النوم، أخبرها بأن لديه لها صورة في أوضاع مُخلة يحتفظ بها على الهاتف المحمول؛ فعقدت العزم على قتله خشية افتضاح أمرها، فتوجهت للمطبخ وأحضرت قطعة حديدية وباغتته بضربات متفرقة على رأسه فارق الحياه على إثرها، ثم قامت بسحبه ووضعه بمكان العثور عليه والتخلي عن الأداة المُستخدمة بالمنزل، ثم استولت على المسروقات وفرت هاربة، وأرشدت في التحقيقات عن مكان إخفائها للمسروقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة قتل "عروس السلام" حرقًا

    أخبار

  • حبس مسجل خطر بتهمة قتل صديقه بمنشاة القناطر

    أخبار

  • ضبط 8 قطع أسلحة و10 قضايا مخدرات في حملة أمنية بالجيزة

    أخبار

  • القبض على الطفل قاتل والده بالمطرية.. والنيابة تقرر حبسه

    أخبار

إعلان

4b569f7d6d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد