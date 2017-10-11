ليلة حمراء وصورة فاضحة وراء مقتل حداد على يد ربة منزل في الجيزة

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، في كشف ملابسات مقتل مُسن داخل منزله بمنطقة البدرشين.

تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين، بلاغا من مُمرضة يفيد بالعثور على جثة شقيقها "حداد مسلح" 60 سنة، بالطابق الأرضي بمسكنه وبها جرح عميق أعلى الجبهة من الناحية اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وكسر بالأنف واكتشافها سرقة هاتفه المحمول ومكواة وبعض الأدوات المنزلية.

وقال مصدر أمني بمديرة أمن الجيزة، بأن التحريات دلت بأن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل تبلغ من العمر 46 سنة، وقد شوهدت في وقت معاصر لارتكاب الحادث حال خروجها من منزل المجني عليه، ويوجد بينهما بعلاقة آثمة وتتردد عليه بصفة مستمرة بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم اعداد أكمنة سرية أسفرت إحداها عن ضبطها وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة.

كما اعترفت المتهمة تفصيليا بطريقة ارتكابها للجريمة، وقررت بأنها ترتبط بعلاقة غير شرعية بالمجني عليه منذ 3 شهور وتتردد عليه بمسكنه لممارسة الرذيلة مقابل أجر مادي تتحصل عليه إلا أنه كان يسئ معاملتها.

وأضافت المتهمة، أنها حضرت لمسكن المجني عليه بناءً على اتفاق بينهما، وأثناء معاشرتها بغرفة النوم، أخبرها بأن لديه لها صورة في أوضاع مُخلة يحتفظ بها على الهاتف المحمول؛ فعقدت العزم على قتله خشية افتضاح أمرها، فتوجهت للمطبخ وأحضرت قطعة حديدية وباغتته بضربات متفرقة على رأسه فارق الحياه على إثرها، ثم قامت بسحبه ووضعه بمكان العثور عليه والتخلي عن الأداة المُستخدمة بالمنزل، ثم استولت على المسروقات وفرت هاربة، وأرشدت في التحقيقات عن مكان إخفائها للمسروقات.