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الأمن ينجح في كشف حيلة مهندس ادعى سرقته للهروب من سداد ديونه في الحدائق

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مصراوي Masrawy

الأمن ينجح في كشف حيلة مهندس ادعى سرقته للهروب من سداد ديونه في الحدائق

12:41 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

الأمن ينجح في كشف حيلة مهندس ادعى سرقته للهروب من سداد ديونه في الحدائق

كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من كشف غموض واقعة سرقة 525 ألف جنيه، من مهندس بمنطقة الحدائق، تبين عدم صحة الواقعة وقيام البلغ بإخلاقها للتهرب من سداد أموال مسحقة عليه.

تلقى قسم شرطة الحدائق بلاغًا من (ر. ر)، 37 سنة، مهندس مدني حر بأنه حال سيره بشارع ولي العهد، دائرة القسم، وبحوزته حقيبة يده بداخلها مبلغ مالي 525 ألف جنيه، لتوصيلها لأحد الأشخاص يدعي سامي جرجس فوجئ بشخصان يستقلان دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قاما بخطف الحقيبة المشار إليها وفرا هاربان.

بالانتقال والفحص وبإجراء التحريات ومن خلال تفريخ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة لم يستدل على صحتها.

بتطوير مناقشة المبلغ ومواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله وقرر بأنه نظرا لسابقة تحريره شيك بنكي بمبلغ 480 ألف جنيه مقبول الدفع لصالح سامي جرجس وتاريخ استحقاقه اليوم قام باختلاق الواقعة لإيهام الأخير بأنه تعرض لواقعة سرقة والتهرب من سداد المبلغ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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