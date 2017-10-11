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القبض على مسجل خطر انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين في الساحل

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مصراوي Masrawy

القبض على مسجل خطر انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين في الساحل

12:41 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

القبض على مسجل خطر انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين في الساحل

المتهم

كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مسجل خطر انتحل صفة أمين شرطة، لسرقة المواطنين بمنطقة الساحل.

البداية أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، بشارع الإصلاح دائرة القسم، وتمكنوا من ضبط (محمد رشاد)، 34 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 1498 لسنة 2015م روض الفرج " نصب، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية " ملكه " وبحوزته طبنجة خرز سوداء اللون.

وبفحصة للوقوف على سبل تعايشه والربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بحيازته للطبنجة الخرز بقصد النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة وأقر بإستيقافه أحد الأشخاص ب بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا واستولي منه على مبلغ مالي 1000 جنية بذات الأسلوب، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وأمكن التوصل للمجني عليه وتبين أنه (أشرف ع)، 24 سنة، فرد أمن بمول.

وبعرض المتهم على المجني عليه تعرف عليه، واتهمه بالنصب وانتحال صفة رجال الشرطة وأضاف بعدم سابقة تحرير محضر بالواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق

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مصراوي Masrawy

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