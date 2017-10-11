وحدة لتفتيت حصوات المسالك البولية بدون تخدير بمعهد "تيودور بلهارس"

كتبت-داليا شبل:

قام معهد "تيودور بلهارس" للأبحاث بإنشاء وحدة لتفتيت حصوات المسالك البولية بواسطة الموجات التصادمية بدون تخدير أو منظار أو ألم أو إقامة بالمستشفى.

ويشار إلى أن الموجات التصادمية تعمل على تحويل الحصوات إلى رمال تخرج أثناء التبول مما يؤدى إلى سرعة استعادة المريض لنشاطه.

وأشارت الدكتورة بثينة مدكور، رئيس معهد "تيودور بلهارس"، إلى أن هذا الجهاز الموجود بمستشفى معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو الجهاز الوحيد على مستوى المستشفيات الجامعية والحكومية بمحافظة الجيزة.

من جانبه، أضاف الدكتور ممدوح رشدي، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمعهد، أن جهاز تفتيت الحصوات يعد من أحدث تقنيات علاج الحصوات الموجودة عالميًا، كما يقوم القسم أيضًا بإجراء جميع الجراحات التقليدية، وكذلك مناظير المسالك البولية الضوئية، ومناظير البطن الجراحية.

وأوضح "رشدي" أنه تم أيضًا تشغيل منظار الحالب المرن الذي يعتبر أحدث ما توصلت له مناظير المسالك البولية من تقنيات، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى جميع أجزاء الجهاز البولي بدون أي فتحات جانبية، مشيرًا إلى أن الاستعانة بجهاز الليزر في حالات المنظار المرن يؤدي إلى علاج الحصوات الموجودة داخل الكلى دون الحاجة إلى الفتح الجراحي.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى بشكل متكامل، وتوجيه تمويل البحث العلمي نحو التطبيقات العملية والمشكلات ذات الأولوية للمجتمع.