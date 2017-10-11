أخبار عاجلة

مساء الأنوار - توقعات جماهير الأهلي لنتيجة مباراة نهائي أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي -
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وحدة لتفتيت حصوات المسالك البولية بدون تخدير بمعهد "تيودور بلهارس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وحدة لتفتيت حصوات المسالك البولية بدون تخدير بمعهد "تيودور بلهارس"

12:37 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

معهد تيودور بلهارس للأبحاث

كتبت-داليا شبل:
قام معهد "تيودور بلهارس" للأبحاث بإنشاء وحدة لتفتيت حصوات المسالك البولية بواسطة الموجات التصادمية بدون تخدير أو منظار أو ألم أو إقامة بالمستشفى.

ويشار إلى أن الموجات التصادمية تعمل على تحويل الحصوات إلى رمال تخرج أثناء التبول مما يؤدى إلى سرعة استعادة المريض لنشاطه.

وأشارت الدكتورة بثينة مدكور، رئيس معهد "تيودور بلهارس"، إلى أن هذا الجهاز الموجود بمستشفى معهد تيودور بلهارس للأبحاث هو الجهاز الوحيد على مستوى المستشفيات الجامعية والحكومية بمحافظة الجيزة.

من جانبه، أضاف الدكتور ممدوح رشدي، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمعهد، أن جهاز تفتيت الحصوات يعد من أحدث تقنيات علاج الحصوات الموجودة عالميًا، كما يقوم القسم أيضًا بإجراء جميع الجراحات التقليدية، وكذلك مناظير المسالك البولية الضوئية، ومناظير البطن الجراحية.

وأوضح "رشدي" أنه تم أيضًا تشغيل منظار الحالب المرن الذي يعتبر أحدث ما توصلت له مناظير المسالك البولية من تقنيات، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى جميع أجزاء الجهاز البولي بدون أي فتحات جانبية، مشيرًا إلى أن الاستعانة بجهاز الليزر في حالات المنظار المرن يؤدي إلى علاج الحصوات الموجودة داخل الكلى دون الحاجة إلى الفتح الجراحي.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الخطوة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى بشكل متكامل، وتوجيه تمويل البحث العلمي نحو التطبيقات العملية والمشكلات ذات الأولوية للمجتمع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تموين الجيزة": 645 طلب تحويل مكان صرف الحصص التموينية

    أخبار

  • ارتدى "تريننج" وقطع تذكرة زيارة.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد المستشفيات

    أخبار

  • الأربعاء.. فتح المتاحف الفنية والقومية بالجيزة مجانًا

    أخبار

  • الجيزة تحصل على جائزة اليونسكو للتعليم.. وتنضم لأفضل 16 مدينة عالمية

    أخبار

إعلان

bc42e638bd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد

الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الجديد