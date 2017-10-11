"الوزير": 15% نسبة تنفيذ المباني الوزارية بالعاصمة الإدارية في 10 أشهر
"الوزير": 15% نسبة تنفيذ المباني الوزارية بالعاصمة الإدارية في 10 أشهر
12:34 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية
القاهرة - مصراوي:
قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه تم تنفيذ أكبر مشروع للأسمنت في مصر، في العريش بمحافظة شمال سيناء، تصل طاقته الإنتاجية لـ9.6 مليون طن سنويا.
وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنه يتم تنفيذ سحارة مياة أسفل قناة السويس؛ لاستصلاح 1380 فدانًا في بئر العبد.
جاء ذلك على هامش تدشين الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء.
وقال الوزير، إنه يتم تنفيذ المباني الوزارية على مساحة مليون و400 متر مربع، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت 15%.
وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن ما تشاهدونه الآن من إنجاز وعمارات تم الانتهاء من تنفيذها، ووحدات سكنية تم تشطيبها، وهو جهد 10 أشهر فقط، لافتا أن مساحة المنطقة السكنية 87 فدانًا.
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