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السيسي: لا يمكن الإقدام على مشروع دون الاستعداد له

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مصراوي Masrawy

: لا يمكن الإقدام على مشروع دون الاستعداد له

12:32 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

السيسي: لا يمكن الإقدام على مشروع دون الاستعداد له

السيسي خلال تدشين مشروعات بالعاصمة الإدارية

كتبت- عايدة رضوان:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن لا تقدم على أي مشروع إلا بعد الاستعداد له، متابعًا: "مش ممكن هنبدأ مشروع، وإحنا مش عارفين هنعمله إزاي أو هنجيبله فلوس منين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تدشين مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء:" ماتشغلوش بالكم بأي تكلفة، إحنا لايمكن هنقدم على مشروع إحنا مش مستعدين ليه من كافة الجوانب"، مؤكدًا: "أي مشكلة هتخلص، وأنا عارف هتخلص إزاي".

ووجه الرئيس، اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحل جميع المشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك تعقيبًا على عرض اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، لمراحل تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

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مصراوي Masrawy

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