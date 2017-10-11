السيسي: لا يمكن الإقدام على مشروع دون الاستعداد له

كتبت- عايدة رضوان:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة لا تقدم على أي مشروع إلا بعد الاستعداد له، متابعًا: "مش ممكن هنبدأ مشروع، وإحنا مش عارفين هنعمله إزاي أو هنجيبله فلوس منين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تدشين مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء:" ماتشغلوش بالكم بأي تكلفة، إحنا لايمكن هنقدم على مشروع إحنا مش مستعدين ليه من كافة الجوانب"، مؤكدًا: "أي مشكلة هتخلص، وأنا عارف هتخلص إزاي".

ووجه الرئيس، اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحل جميع المشاكل التي تواجه تنفيذ المشروعات بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك تعقيبًا على عرض اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، لمراحل تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.