رئيس سموحة: لن أوافق على انتقال أى لاعب إلى الأهلي أو الزمالك

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أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فرحة المصريين بشكل خاص، والعرب بشكل عام بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2018 بروسيا، أكبر دلالة على أن كرة القدم أصبحت لغة اتصال بين الشعوب.

وأضاف رئيس نادي سموحة، فى تصريحات إذاعية له اليوم، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنتخب مصر بعد التأهل، "بَرْوَز" فرحة المصريين، وعوض اللاعبين عن المجهود الذي قاموا به طيلة المشوار حتى تحقيق حلم التأهل، وبالتالي لا تكريم للمنتخب بعد تكريم الرئيس السيسي.

وعن انضمام حسام حسن الصغير إلى قائمة المنتخب، قال عامر "أطالب لاعب سموحة ومنتخب مصر بالتركيز فى الفترة المقبلة دون التفكير فى الانتقال إلى أى فريق آخر، مضيفًا: أرفض بيع اللاعب إلى الأهلي أو الزمالك فى الفترة القادمة، وسنقوم بتكريم اللاعب ولكن عليه التركيز فى الكرة فقط.

وأشار رئيس نادي سموحة إلى أنه لن يوافق على انتقال أى لاعب إلى الأهلي أو الزمالك حتى تتسع دائرة المنافسة بين الفرق فى جميع البطولات.