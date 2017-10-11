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رئيس سموحة: لن أوافق على انتقال أى لاعب إلى الأهلي أو الزمالك

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رئيس سموحة: لن أوافق على انتقال أى لاعب إلى الأهلي أو الزمالك رئيس سموحة: لن أوافق على انتقال أى لاعب إلى الأهلي أو الزمالك

التحرير

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أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن فرحة المصريين بشكل خاص، والعرب بشكل عام بتأهل الوطني لكأس العالم 2018 بروسيا، أكبر دلالة على أن كرة القدم أصبحت لغة اتصال بين الشعوب.
وأضاف رئيس نادي سموحة، فى تصريحات إذاعية له اليوم، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح لمنتخب بعد التأهل، "بَرْوَز" فرحة المصريين، وعوض اللاعبين عن المجهود الذي قاموا به طيلة المشوار حتى تحقيق حلم التأهل، وبالتالي لا تكريم للمنتخب بعد تكريم الرئيس السيسي.
وعن انضمام حسام حسن الصغير إلى قائمة المنتخب، قال عامر "أطالب لاعب سموحة ومنتخب مصر بالتركيز فى الفترة المقبلة دون التفكير فى الانتقال إلى أى فريق آخر، مضيفًا: أرفض بيع اللاعب إلى الأهلي أو فى الفترة القادمة، وسنقوم بتكريم اللاعب ولكن عليه التركيز فى الكرة فقط.
وأشار رئيس نادي سموحة إلى أنه لن يوافق على انتقال أى لاعب إلى الأهلي أو الزمالك حتى تتسع دائرة المنافسة بين الفرق فى جميع البطولات.

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