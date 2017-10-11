شوقي عبد الشافي يكشف سبب ترشحه لـ«انتخابات الأهلي»

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كشف شوقي عبد الشافي، المدير السابق لأكاديميات كرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الأهلي المقبلة والمقرر لها فى نوفمبر القادم.

وقال «عبد الشافي» فى تصريحات إذاعية له اليوم الأربعاء، "إن قرارى بالترشح لانتخابات الأهلي المقبلة، جاء نظرًا لرغبتى في خدمة النادي وتحقيق أفكارى وتنفيذها على أرض الواقع، ليس سعيًا وراء أى شيء آخر".

وواصل نجم الأهلي السابق: "الأهلي محدش بيخدمه هو اللي خدم الناس كلها وأنا عايز أرد الجميل للنادي، لأن خيره علينا كلنا وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الأعضاء والجماهير، ومسألة المنصب لا تهمني سواء كنت عضوًا أو نائبا، لم أقرر هذا الأمر، ما يهمني هو الوجود ورد جميل النادي عليا".

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وأكمل المدير السابق لأكاديميات الكرة بالنادي الاهلي: "لدى مشاريع مختلفة لفريق كرة القدم بحكم عملي الفني والتنفيذي والأكاديمي، والخبرات التي أمتلكها، كما أنني موجود دائمًا في النادي وعلى تواصل بالجميع".