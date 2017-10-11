عودة الدوري| أول ظهور للحكم الخامس في تاريخ الكرة المصرية

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تعود عجلة الدوري الممتاز اليوم الأربعاء بافتتاح مواجهات الجولة الخامسة، عقب انتزاع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وتنطلق اليوم مباريات الأسبوع الخامس للدورى الممتاز، وينطلق معه تطبيق «الحكم الخامس» لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية، وتفتتح الجولة بمواجهة نادي الداخلية أمام نظيره الرجاء، في تمام الساعة الـ2.45 عصرًا، على استاد كلية الشرطة بالعباسية.

وسيقود اللقاء تحكيميا، الدولي إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد فاروق وسيد نافع، وسيكون كل من طارق سامي ومحمد أبو خاطر حكما خامسا، بينما سيكون أحمد إبراهيم ربيع حكما رابعا.

ويسعى الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، إلى تحقيق فوزه الثانى بالبطولة عقب تغلبه فى الجولة الماضية على مصر المقاصة، من أجل مواصلة الانتصارات وحصد المزيد من النقاط.

وعلى الجانب الآخر يحاول الرجاء في أول لقاء مع مديره الفني عماد النحاس العودة إلى الطريق الصحيح بالمسابقة بعد سلسلة الهزائم التى تلقاها طوال الفترة الماضية بالسقوط فى الثلاث مباريات التى خاضها حتى الآن.

ويتذيل الرجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز بلا نقاط، بينما يأتي الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 لقاءات فاز في 1 وتعادل في 1 وهُزم في 3، مسجلا 4 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

كما سيحتضن استاد الإسكندرية مواجهة سموحة وبتروجت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقيادة الحكم محمود عاشور ويعاونه أحمد توفيق طلب وإيهاب فخري، وكل من محمد سلامة "ميدو" ومحمود ناجي حكما خامسا، وأحمد حسونة حكما رابعا.

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ويسعى التشيكي فرانك ستراكا، المدير الفني لنادي سموحة، في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم والمحافظة على سجله خاليا من الهزائم بعد خوضه 4 لقاءات حقق الفوز في لقاءين وتعادل في مثلهما، ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

من جانبه يأمل محمد يوسف المدير الفني لبتروجت في استعادة نغمة الانتصارات عقب التعادل بالجولة الرابعة أمام طنطا بهدف لكل منهما، جعلته يحتل المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

وتختتم مواجهات اليوم بلقاء وادي دجلة أمام نادي النصر، الذي سيقام على استاد الدفاع الدجوي، في تمام الساعة الـ7.30 مساءً، بقيادة الحكم محمد عادل ويعاونه أحمد الفار ومصطفى حسن، وسيكون هاني أمين حكما رابعا، بينما سيكون كل من محمود دسوقي ومحمود وفا حكما خامسا.

ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط جمعها من فوز و3 هزائم، بينما يأتي النصر بالمركز الرابع عشر برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

وفيما يلي مواجهات اليوم في الدوري الممتاز:

- الداخلية × الرجاء الساعة 2.45

- سموحة × بتروجت الساعة 5

- وادي دجلة × النصر الساعة 7.30