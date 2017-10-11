أخبار عاجلة

مساء الأنوار - توقعات جماهير الأهلي لنتيجة مباراة نهائي أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي -
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

عودة الدوري| أول ظهور للحكم الخامس في تاريخ الكرة المصرية

Google+ Print
عودة الدوري| أول ظهور للحكم الخامس في تاريخ الكرة المصرية عودة الدوري| أول ظهور للحكم الخامس في تاريخ الكرة المصرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعود عجلة الدوري الممتاز اليوم الأربعاء بافتتاح مواجهات الجولة الخامسة، عقب انتزاع الوطني بطاقة التأهل إلى 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وتنطلق اليوم مباريات الأسبوع الخامس للدورى الممتاز، وينطلق معه تطبيق «الحكم الخامس» لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية، وتفتتح الجولة بمواجهة نادي الداخلية أمام نظيره الرجاء، في تمام الساعة الـ2.45 عصرًا، على استاد كلية الشرطة بالعباسية.

وسيقود اللقاء تحكيميا، الدولي إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد فاروق وسيد نافع، وسيكون كل من طارق سامي ومحمد أبو خاطر حكما خامسا، بينما سيكون أحمد إبراهيم ربيع حكما رابعا.

ويسعى الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، إلى تحقيق فوزه الثانى بالبطولة عقب تغلبه فى الجولة الماضية على المقاصة، من أجل مواصلة الانتصارات وحصد المزيد من النقاط.

وعلى الجانب الآخر يحاول الرجاء في أول لقاء مع مديره الفني عماد النحاس العودة إلى الطريق الصحيح بالمسابقة بعد سلسلة الهزائم التى تلقاها طوال الفترة الماضية بالسقوط فى الثلاث مباريات التى خاضها حتى الآن.

ويتذيل الرجاء جدول ترتيب الدوري الممتاز بلا نقاط، بينما يأتي الداخلية في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 لقاءات فاز في 1 وتعادل في 1 وهُزم في 3، مسجلا 4 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.

كما سيحتضن استاد الإسكندرية مواجهة سموحة وبتروجت، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقيادة الحكم محمود عاشور ويعاونه أحمد توفيق طلب وإيهاب فخري، وكل من محمد سلامة "ميدو" ومحمود ناجي حكما خامسا، وأحمد حسونة حكما رابعا.

شاهد أيضا

ويسعى التشيكي فرانك ستراكا، المدير الفني لنادي سموحة، في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم والمحافظة على سجله خاليا من الهزائم بعد خوضه 4 لقاءات حقق الفوز في لقاءين وتعادل في مثلهما، ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

من جانبه يأمل محمد يوسف المدير الفني لبتروجت في استعادة نغمة الانتصارات عقب التعادل بالجولة الرابعة أمام طنطا بهدف لكل منهما، جعلته يحتل المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

وتختتم مواجهات اليوم بلقاء وادي دجلة أمام نادي النصر، الذي سيقام على استاد الدفاع الدجوي، في تمام الساعة الـ7.30 مساءً، بقيادة الحكم محمد عادل ويعاونه أحمد الفار ومصطفى حسن، وسيكون هاني أمين حكما رابعا، بينما سيكون كل من محمود دسوقي ومحمود وفا حكما خامسا.

ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط جمعها من فوز و3 هزائم، بينما يأتي النصر بالمركز الرابع عشر برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

وفيما يلي مواجهات اليوم في الدوري الممتاز:

- الداخلية × الرجاء الساعة 2.45

- سموحة × بتروجت الساعة 5

- وادي دجلة × النصر الساعة 7.30

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة