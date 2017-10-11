إحالة أوراق المتهم بقتل صيّاد وإصابة نجله إلى المفتي

دمياط – محمد إبراهيم:

أحالت محكمة الجنايات بدمياط، أوراق المتهم بقتل مسن وشروعه في قتل نجل المجني عليه في الواقعة التي شهدتها مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط في نوفمبر المنقضي وأثارت الرأي العام، إلى فضيلة المفتي.

واعترف "وليد. ف"، البالغ من العمر 36 عامًا، "تاجر" أمام جهات التحقيق بقتل صلاح أبو عماشة، 60 عامًا، مالك مركب صيد فضلًا عن شروعه في قتل نجله "شعبان" البالغ من العمر 28 عامًا، ما أدى إلى إصابة الأخير بطعنة في الرقبة.

وقُتل المجني عليه في مشاجرة مع الجاني متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في القلب، ونقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى دمياط العام، فيما دخل ابنه المصاب غرفة العمليات لإسعافه.

وكثفت قوات الأمن جهودها لضبط المتهم بارتكاب الواقعة لكنه سلّم نفسه إلى مركز شرطة دمياط بعد اختبائه لمدة ثلاثة أيام في منطقة نائية بمدينة عزبة البرج، زاعمًا أن المجني عليه ونجله حاولا التعدي عليه داخل المحل الخاص به ووقعت مشاجرة بينهم، ما اضطره للدفاع عن نفسه.

ولفت إلى أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات قديمة بين الطرفين منذ حوالي 20 عامًا بسبب وجود خلافات أسرية قديمة بينهما، مؤكدًا أن المجني عليه سبق وسجن نتيجة تعديه بالضرب على أحد أفراد أسرة الجاني ما تسبب له في عاهة مستديمة.