إصابة ملازم أول بطلق نارى على يد قناص بالعريش عقب الإفطار

أصيب ملازم أول بقسم شرطة ثان العريش بطلق نارى على يد مسلحين عقب آذان المغرب ، أثناء خدمته بالقسم.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه بتاريخ اليوم 27 يوليو الجارى الساعة السابعة مساءاً أثناء آذان المغرب ، أُصيب الملازم أول مصطفى نبيل إبراهيم محمد خليل ” من قوة قسم شرطة ثان العريش ” وذلك أثناء تواجده بخدمة تأمين أعلى سطح القسم ، إثر قيام قناصة بإستهدافة مما أدى إلى إصابته بفتحة دخول أعلى الصدر وفتحة خروج من منتصف الظهر .

وتقوم وزارة الداخلية حالياً بإجراءات نقله إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة لإستكمال إجراءات علاجه .

هذا وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة ، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات .