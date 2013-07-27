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إصابة ملازم أول بطلق نارى على يد قناص بالعريش عقب الإفطار

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إصابة ملازم أول بطلق نارى على يد قناص بالعريش عقب الإفطار إصابة ملازم أول بطلق نارى على يد قناص بالعريش عقب الإفطار

أصيب ملازم أول بقسم شرطة ثان العريش بطلق نارى على يد مسلحين عقب آذان المغرب ، أثناء خدمته بالقسم.

وصرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه بتاريخ اليوم 27 يوليو الجارى الساعة السابعة مساءاً أثناء آذان المغرب ، أُصيب الملازم أول مصطفى نبيل إبراهيم محمد خليل ” من قوة قسم شرطة ثان العريش ” وذلك أثناء تواجده بخدمة تأمين أعلى سطح القسم ، إثر قيام قناصة بإستهدافة مما أدى إلى إصابته بفتحة دخول أعلى الصدر وفتحة خروج من منتصف الظهر .

وتقوم وزارة الداخلية حالياً بإجراءات نقله إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة لإستكمال إجراءات علاجه .

هذا وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة ، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات .

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