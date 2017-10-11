الأرصاد: طقس الخميس "مائل للبرودة".. والعظمى بالقاهرة 28

كتبت – مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والغربية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فالرياح شمالية غربية ويصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر فالرياح شمالية غربية وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 28

الإسكندرية 21 26

مطروح 19 26

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

بلطيم 21 26

الإسماعيلية 19 29

السويس 20 29

العريش 17 28

نخل 11 26

طابا 16 26

الطور 19 27

مرسى علم 23 30

الغردقة 21 30

شرم الشيخ 24 30

رفح 16 26

كاترين 11 27

سيوة 15 28

المنيا 18 29

الفيوم 18 28

رأس سدر 20 28

أبوسمبل 19 34

وسط الدلتا 19 28

أسيوط 16 29

سوهاج 19 30

الأقصر 18 34

أسوان 20 34

شلاتين 22 31

حلايب 24 30

الوادى الجديد 27 41

قنا 18 33