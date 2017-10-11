وزير الإسكان: إنشاء أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الإسكان: إنشاء أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة
12:13 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
القاهرة - مصراوي:
قال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشهد توقيع عقد مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم وهي "CSCEC" الصينية.
وأضاف وزير الإسكان، أن المشروع يضم أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 345 مترا، مؤكدًا أن الانتهاء منه سيكون في نهاية 2020؛ وحجم الأعمال مليون و700 ألف متر.
جاء ذلك على هامش تدشين الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية، اليوم.
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