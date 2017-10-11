أخبار عاجلة

مساء الأنوار - توقعات جماهير الأهلي لنتيجة مباراة نهائي أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي -
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الإسكان: إنشاء أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الإسكان: إنشاء أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

12:13 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

وزير الإسكان: إنشاء أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة - مصراوي:
قال المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الرئيس عبد الفتاح سيشهد توقيع عقد مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم وهي "CSCEC" الصينية.

وأضاف وزير الإسكان، أن المشروع يضم أعلى برج في أفريقيا بارتفاع 345 مترا، مؤكدًا أن الانتهاء منه سيكون في نهاية 2020؛ وحجم الأعمال مليون و700 ألف متر.

جاء ذلك على هامش تدشين الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية، اليوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي: الإرهاب لن يمنعنا من التنمية في سيناء

    أخبار

  • السيسي: "إحنا عارفين بنعمل ايه.. واللي يكلمني يبقى فاهم"

    أخبار

  • وزير الإسكان: الدولة تدخل السوق العقاري بقوة لخدمة محدودي الدخل

    أخبار

  • وزير الإسكان: طرح 17 ألف وحدة سكنية للحجز بالعاصمة الإدارية قريبًا

    أخبار

إعلان

1653b627e3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"