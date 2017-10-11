السيسي: الإرهاب لن يمنعنا من التنمية في سيناء
السيسي: الإرهاب لن يمنعنا من التنمية في سيناء
12:12 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
كتبت- عايدة رضوان:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من تطوير وتنمية سيناء شأنها شأن باقي المحافظات التي تعمل الدولة على تنميتها، مؤكدًا أن الإرهاب لن يمنعنا من التنمية في سيناء.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تدشين مشروعات بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء: "بلدنا لازم نحافظ عليها وماحدش هيقدر ياخدها مننا".
وتابع: "هو إحنا مش حقنا نحلم ولا إيه؟ هو عيب علينا إن يبقى عندنا 13 مدينة زي العاصمة الإدارية؟ كل الأولويات مطلوبة، ومقدرش أسيب حاجة واشتغل في حاجة تانية".
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