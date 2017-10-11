سفير مصر بروسيا: مستعدون للمشاركة في مفاوضات أستانا

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أعلن السفير المصري لدى روسيا الدكتور محمد البدري اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لبذل كافة الجهود لإيجاد حل للأزمة السورية، وبما فيها المشاركة في مفاوضات أستانا.

وقال "البدري": "لن أندهش إذا انضمت مصر لمفاوضات أستانا لأننا بكل تأكيد نبذل كل جهودنا لإيجاد حل للأزمة السورية".

وأضاف "إذا طُلب منا المشاركة فسنشارك "، موضحًا أن مصر لعبت دورًا هامًا في جمع عدة فصائل معارضة ليخرجوا بوثيقة موحدة وخارطة طريق منذ أكثر من عام.

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كان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد صرح في سبتمبر الماضي بأن دمشق ترحب بوجود مصر والإمارات العربية المتحدة والعراق والصين في مفاوضات أستانا.

يُذكر أن مفاوضات أستانا 6 ضمت روسيا وتركيا وإيران، وبحثت خلال اجتماعاتها الأخيرة إلى الوضع في إدلب، وقيام تركيا بعملية عسكرية مع فصائل المعارضة السورية لطرد جبهة النصرة.