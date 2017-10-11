إصابة 25 شخصًا في انقلاب مينى باص بطريق شرم الشيخ الدولي

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أصيب نحو 25 شخصًا من العاملين بمحكمة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، إثر انقلاب مينى باص عند الكيلو 40 بطريق (طور سيناء - شرم الشيخ) أثناء انتقالهم إلى عملهم.

وكان اللواء صبري الجمال مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغٍا يفيد بانقلاب ميني باص يحمل 25 شخصا من العاملين بمحكمة شرم الشيخ والمقيمون بطور سيناء أثناء انتقالهم لعملهم بالمحكمة، فانتقلت 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى طور سيناء العام لتلقى العلاج.

من جانبه، أكد محمد سعودي مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء أن الإصابات تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة ولا توجد أي حالات وفيات أو خطيرة بين المصابين وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح.

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وحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.