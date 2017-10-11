أخبار عاجلة

مساء الأنوار - توقعات جماهير الأهلي لنتيجة مباراة نهائي أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي -
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إصابة 25 شخصًا في انقلاب مينى باص بطريق شرم الشيخ الدولي

Google+ Print
إصابة 25 شخصًا في انقلاب مينى باص بطريق شرم الشيخ الدولي إصابة 25 شخصًا في انقلاب مينى باص بطريق شرم الشيخ الدولي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصيب نحو 25 شخصًا من العاملين بمحكمة شرم الشيخ اليوم الأربعاء، إثر انقلاب مينى باص عند الكيلو 40 بطريق (طور سيناء - شرم الشيخ) أثناء انتقالهم إلى عملهم.

وكان اللواء صبري الجمال مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغٍا يفيد بانقلاب ميني باص يحمل 25 شخصا من العاملين بمحكمة شرم الشيخ والمقيمون بطور سيناء أثناء انتقالهم لعملهم بالمحكمة، فانتقلت 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى طور سيناء العام لتلقى العلاج. 

من جانبه، أكد محمد سعودي مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء أن الإصابات تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة ولا توجد أي حالات وفيات أو خطيرة بين المصابين وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح.

شاهد أيضا

وحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية