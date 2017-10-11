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السيسي: «لازم المصريين يقعدوا في أماكن تليق بيهم»

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السيسي: «لازم المصريين يقعدوا في أماكن تليق بيهم» السيسي: «لازم المصريين يقعدوا في أماكن تليق بيهم»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن الدولة تحاول الاستفادة من مياه الصرف الصحي بدلا من إهدارها، وذلك من خلال برنامج ضخم لتدوير المياه وزيادة المناطق الخضراء.

وتابع السيسي، خلال كلمته بافتتاح مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء: "اوعوا تتصوروا أن اللي بنقوله ده في العاصمة الإدارية بس، كل ده يحصل في المدن الجديدة وهنحقق كل المطالب، حتى لو بحجم أقل من العاصمة الإدارية لكن هيكون بنفس المستوى".

وأضاف: "لازم المصريين يقعدوا في أماكن تليق بمصر وبيهم، مش مجرد بيت نقعدهم فيه هنعمل حاجة التاريخ هيتوقف عندها كتير، وهنعمل لأهلنا على كافة المحافظات مشروعات سكنية لمواجهة النمو العشوائي الذي يسبب مشاكل ضخمة في البنية الأساسية للطرق".

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وأشار الرئيس، إلى أن الدولة تسعى لملاحقة الزيادة السكانية، من خلال جيل جديد من المدن الذي يتناسب مع التطور العشوائي في الزيادة السكانية، قائلا: "كل حاجة عندنا أولويات ومفيش حاجة ممكن نأجلها، ولسه بدري أوي.. لسه محققناش حاجة.. كل ده في أول خطوة لبناء دولة حديثة تحترم نفسها وتُحترم من الآخرين، احترامك لنفسك واحترام الناس ليك مش بالعافية بيجي بالجهد".

وتابع: "مش من حقنا نحلم ولا أيه؟، خسارة فينا يبقى عندنا مدن جديدة ولا أيه؟، صحيح لما حد يتكلم يقولك الأولويات، كل الأولويات موجودة مش هيسيب زراعة واشتغل صناعة كله موجود، ومفيش حاجة على حساب حركة ومشروعاتها".

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التحرير

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