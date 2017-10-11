ألمانيا.. القوة العظمى في تصفيات كأس العالم

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لم يفشل المنتخب الألماني طوال تاريخه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم من قبل، حيث غاب عن نسختين سابقتين فقط هما النسخة الأولى في أوروجواي عام 1930 ورفضت ألمانيا حينها المشاركة كما غابت عن مونديال البرازيل 1950 بسبب الإيقاف بعد توابع الحرب العالمية الثانية.

وتأهلت ألمانيا إلى مونديال روسيا الصيف المقبل بأفضل صورة ممكنة وذلك من خلال تحقيق الانتصار في جميع المباريات العشر التي خاضتها في التصفيات، كما سجلت 43 هدفا وهو رقم قياسي في التصفيات الأوروبية.

وحققت ألمانيا حتى الآن 16 انتصارا متتاليا في التصفيات المونديالية لتعادل رقمها القياسي السابق الذي حققته تحت مسمى ألمانيا الغربية في الفترة ما بين عامي 1969 و1985 (تأهلت إلى مونديال 1974 كبلد مضيف و1978 كحامل للقب)، وكان من الممكن أن يكون رقم ألمانيا 20 انتصارا متتاليا لولا تعادلها مع السويد في شهر أكتوبر 2012 بعدما كانت متقدمة في النتيجة برباعية نظيفة في برلين.

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وبالنظر إلى مسيرة ألمانيا في التصفيات خارج ملعبها، حققت حتى الآن 13 انتصارا متتاليا، ولم تخسر ألمانيا أي مباراة من قبل خارج ميدانها، وعلى ملعبها لم تخسر ألمانيا طوال تاريخها في التصفيات سوى مبارتين، كانت الأولى أمام البرتغال في شتوتجارت بهدف نظيف عام 1985 وأمام إنجلترا بنتيجة 5-1 في ميونخ عام 2001، وبالنظر إلى أرقام ألمانيا في التصفيات المونديالية نجد أنها خاضت 91 مباراة حققت خلالها الانتصار في 72 مباراة وتعادلت في 17 مواجهة وخسرت مباراتين فقط وسجل الماكينات 282 هدفا واهتزت شباكهم في 67 مناسبة.

وبالنظر إلى الفرق التي تمكنت من تحقيق العلامة الكاملة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم من قبل، نجد أن هذا الأمر حدث في 5 مناسبات سابقة، كانت الأولى في تصفيات مونديال سويسرا 1954 حيث حققت كل من فرنسا ويوغسلافيا 4 انتصارات في 4 مواجهات ووصل الفريقان إلى ربع نهائي البطولة حينها.

وفي تصفيات مونديال تشيلي 1962 حققت ألمانيا الغربية والاتحاد السوفييتي 4 انتصارات في 4 مباريات ووصلا أيضًا إلى ربع نهائي البطولة حينها، وفي تصفيات مونديال إسبانيا 1982 حققت ألمانيا الغربية العلامة الكاملة في التصفيات بـ8 انتصارات وحلت وصيفة في المونديال كما حققت بولندا العلامة الكاملة بـ4 انتصارات واحتلت المركز الثالث في البطولة، وأخيرًا حققت إسبانيا العلامة الكاملة في تصفيات مونديال جنوب إفريقيا 2010 بـ10 انتصارات وتمكنت من الظفر باللقب في نهاية المطاف.