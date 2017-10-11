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بالصور- أم وابنها يتحولان جنسياً ليصبحا أب وابنته..والسبب

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مصراوي Masrawy

بالصور- أم وابنها يتحولان جنسياً ليصبحا أب وابنته..والسبب

12:09 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. فنان كوري يحول أكواب القهوة إلى لوحات ثلاثية الأبعاد

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كتب- أحمد عصام روّاي:

قررا ابن ووالدته التحول جنسياً بعد تفكير طويل وصراع حسماه سوياً ونفذا قراراهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت الأم علمت برغبة  ابنها -11 سنة- في التحول جنسيًا إلى أنثى و بحسب صحيفة "ميرور – Mirror"  البريطانية ، شعرت  الأم باضطراب نفسي، وكانت النتيجة هي رغبتها هي أيضاً في التحول جنسيًا إلى رجل.

 الأم لم تتسرع في قرار التحول، ففضلت دعم ابنها -الذي أصبح ابنتها بعد ذلك- معنويًا، وأهدته أولى جرعات العلاج الهرموني فيما يلي عملية التحول.

وبعد 3 أعوام من تحول الابن، اتخذت الأم قرارها بالتحول إلى رجل، لتتكون الأسرة من أب وابنته بعد أن كانت تتكون من أم وابنها، واتخذ الأب اسم "إيريك" والابنة اسم "كورِي".

وتسكن تلك العائلة في ولاية "ميتشيجان" في الولايات المتحدة الأمريكية، .

وأضاف "إيريك" بعد ذلك معلومات تفيد أن العائلة تتكون من أربعة أفراد أخرى وهم "ويللو" و"تشيلسي" و"إيللين" و"سافانا".

 

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مصراوي Masrawy

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