القبض على عاطل قتل نجل عمه لتحرشه بشقيقته بالخليفة
القبض على عاطل قتل نجل عمه لتحرشه بشقيقته بالخليفة
12:17 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017
كتب- سامح غيث:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، لقيامة بقتل نجل عمه، وإلقاء جثته بمقابر الخليفة، بسبب قيامة بالتحرش بشقيقته.
تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل جوال بلاستيك بمقابر البساتين دائرة القسم، موثوق اليدين والقدمين بحبل ومصاب بجروح طعنيه متفرقة.
وبتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه "سائق مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في عدد من القضايا"، وأن مرتكب الواقعة (ابن عم المجني عليه)، حاصل على دبلوم، 29 سنة، مقيم بدائرة القسم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لقيام المجني عليه بالتحرش بشقيقته حال استقلالها التوك توك قيادته، حيث استدرجه لمسكنه، وقام بالتعدي عليه بآلة حالة، فأودت بحيازته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
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