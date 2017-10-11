الموافقة على إنشاء مدرسة ابتدائية في مركز الشهداء بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، على إقامة مدرسة ابتدائية على مساحة "10 قيراط " بزمام ناحية العراقية - مركز الشهداء "تبرع" بهدف تطوير الخدمات المقدمة لأهالي القرية.

جاء ذلك بناء على مخاطبة محافظ المنوفية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستثناء هذه المساحة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 لكونها من المشروعات ذات النفع العام وينطبق بشأنها الشروط الواردة للقرار رقم 615 لسنة 2016.

ووافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المدرسة بالمساحة محل الطلب وفقًا للحدود والمعالم الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي على أن يتم إنهاء إجراءات نقل الملكية وفقًا للقانون مع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للموقع.