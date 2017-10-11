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تحرير 80 محضرا لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تحرير 80 محضرا لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

12:10 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

تحرير 80 محضرا لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تحرير 80 محضرا لمستخدمي مياه الشرب في أغراض الزراعة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، لـ"مصراوي"، أن المحاضر تتضمن تغريم المخالفين بغرامات مالية، تبدأ من 11 ألفا وتصل إلى 33 ألف جنيه دون تصالح بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز.

ولفت رئيس مركز الخارجة، إلى أن المركز شكل لجانًا للمرور على جميع الأراضي المخصصة للبناء ومحاطة بأسوار داخل الأحياء السكنية في مناطق التوسع والامتداد العمراني الجديد، وهي مناطق: "أرض المعلمين، تقسيم الزراعيين، أرض المهندسين، تقسيم إسكان ضباط الشرطة، أرض السلام"، وجرى استغلالها في الزراعة مع استخدام مياه الشرب في ري هذه القطع لتحرير محاضر لها.

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مصراوي Masrawy

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