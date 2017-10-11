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إقامة منطقة استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

إقامة منطقة استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية

12:07 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

إقامة منطقة استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية

محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافق في اجتماعه الأخير على إقامة منطقة استثمارية لمحافظة القليوبية متخصصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 36 فدانا بمنطقة عرب العليقات بالخانكة، تتضمن أنشطة غذائية والأنشطة المكملة لها.

وأضاف المحافظ، أن الوزيرة أكدت خلال اجتماعه معها، اليوم، على أهمية البعد البيئي للمنطقة الاستثمارية، مع الإسراع في إقامتها وفق الجدول الزمني المحدد لذلك.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجههم، مؤكدا الحرص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال، وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات التي تعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى .

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