مصرع عامل وربة منزل أثناء تنقيبهم عن الآثار بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل زراعي، وربة منزل، مصرعهما، اليوم الأربعاء؛ إثر انهيار حفرة داخل منزل، عليهم، أثناء تنقيبهم عن الآثار بدائرة مركز فاقوس.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بوصول "سليمان. ث. م. م" 18 عامًا، عامل زراعي، و"نور. ش. م. ش" 19 عامًا، ربة منزل، مقيمان بقرية "سعدة أبو خليل"، إلى المستشفى العام، جثث هامدة.

بالانتقال وسؤال أهل المتوفيين، أشاروا إلى أنهما كانا يقومان بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل عمة الأول "زينب. م. م. إ" حيث انهارت حفرة التنقيب فوق رؤوسهم مما أدى إلى وفاتهم في الحال.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، بأن الوفاة ناتجة عن الإصابة بـ"إسفكسيا الخنق" نتيجة انهيار الحفرة عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8814 إداري المركز لسنة 2017.