تسليم مواقع 17 مدرسة للبدء في إنشائها بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن تسليم مواقع 17 مدرسة بمركز ومدينة المنشأة للبدء في إنشائها، منها 6 مدارس ممولة من المشروع الألماني باعتماد مالي 62 مليون جنيه.

وقال صلاح عبدالباسط الميري، رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة، إنه تم عقد اجتماع مع المهندس السيد محمود حسن أبوعقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والمهندس جمال محمد السيد، مهندس تنفيذي بهيئة الأبنية التعليمية، وعدد من المقاولين العموميين وتم تسليم المواقع وهي: مدارس النجاح بالشواوله الابتدائية 8 ملايين جنيه، مدرسة الشجرة الابتدائية 11 مليون جنيه، مدرسة نجع أبوخشالة الابتدائية 12 مليون جنيه، مدرسة عبدالستار عبدالمجيد الابتدائية 12 مليون جنيه، مدرسة الشواولة 9 ملايين جنيه، مؤسسة السقرية للتعليم الأساسي 10 ملايين جنيه.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة أعمال الإنشاءات بالمدارس، والتأكد من انتهاء الأعمال في الأوقات والمواعيد المحددة وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

وأضاف رئيس هيئة الأبنية التعليمية أنه جار العمل بعدد 12 مدرسة جديدة داخل مركز المنشأة وهي: "أولاد جبارة الابتدائية، بنت الشاطئ الابتدائية بأولاد حمزة، النويرات للتعليم الأساسي، الفنية بنات بالمنشأة، مبنى الإدارة التعليمية بالمنشأة، البياضية بالناظر الإعدادية، التوسع ببناء جناح مدرسة البياضية للإعدادية المشتركة، الشيخ علام الثانوية، السادات الابتدائية بالمنشأة، الرويهب الابتدائية، الحريزات الابتدائية العلاقات العامة لمركز المنشأة.