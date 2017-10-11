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السعودية تؤكد حرصها على حقوق أطفال سوريا وفلسطين واليمن

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مصراوي Masrawy

تؤكد حرصها على حقوق أطفال سوريا وفلسطين واليمن

12:02 م الأربعاء 11 أكتوبر 2017

السعودية تؤكد حرصها على حقوق أطفال سوريا وفلسطين واليمن

ارشيفية

الرياض - (د ب أ):

أكدت المملكة العربية السعودية حرصها في الحفاظ على حقوق الأطفال دون تفرقة من حيث الجنس أو العرق حتى قبل ولادتهم، وضمان حقوقهم في الحياة والرضاعة والنفقة والحماية والتربية والتعليم والصحة.

وقالت إن هذا الاهتمام والرعاية لحقوق الطفل لم يقتصر على أطفال المملكة فحسب، بل يصل إلى المساهمة بفعالية في العديد من المشاريع والتبرعات للأطفال حول العالم ومنهم أطفال سوريا وفلسطين واليمن.

وقالت السكرتيرة الثانية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة تغريد بنت فهد الدليم، في كلمة المملكة أمس في بند تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس) اليوم الاربعاء "لقد أولت السعودية حقوق الأطفال أهمية كبرى، حيث سنت القوانين النابعة من الشريعة الإسلامية الغَرَّاء والمتناغمة مع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية هذه الحقوق.

وأشارت إلى انخفاض معدلات قضايا العنف ضد الطفل في المملكة في الآونة الأخيرة، لافتة إلى تطبيق إجراءات نظام الحماية من الإيذاء للتعامل مع العنف الأسري, وإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركزاً يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ضد حالات العنف بما يضمن التدخل السريع والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت أن اهتمام المملكة ورعايتها لحقوق الطفل لم يقتصر فقط على أطفال مواطنيها فحسب، بل ساهمت بفعالية في العديد من المشاريع والتبرعات للأطفال حول العالم ومنهم أطفال سورية وفلسطين واليمن.

وأشارت الدليم إلى تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية مبلغ 7ر66 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وذلك لمكافحة انتشار وباء الكوليرا في اليمن الذي راح ضحيته عدد كبير من الأطفال، وحالياً يعمل المركز على تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل أكثر من 2000 طفل جندتهم المليشيات في اليمن، من خلال تأهيلهم النفسي، وإعادة إلحاقهم بالمدارس، وضمان عدم عودتهم لساحات القتال.

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