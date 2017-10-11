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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع دخول الطلاب للمسجد

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مصراوي Masrawy

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع دخول الطلاب للمسجد

11:58 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يمنع دخول الطلاب للمسجد

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله – (أ ش أ):

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، دخول عدد من طلبة مدارس مقدسية إلى المسجد الأقصى المبارك، بحجة وضع علم فلسطين على ملابسهم الكشفية.

في الوقت ذاته، قال شهود عيان إن عدد المستوطنين المُقتحمين للمسجد الأقصى اليوم وصل حتى الآن إلى 312 مستوطناً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بعد استئناف الاقتحامات عقب صلاة ظهر.

وقال شهود العيان إن اقتحامات المستوطنين تمت من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة، ونفذت جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد المبارك.

يشار إلى أن اقتحامات المستوطنين ازدادت خلال الأيام الماضية في عدة مواقع دينية في فلسطين بحجة الأعياد اليهودية.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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