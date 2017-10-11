"الوزير": تنفيذ 3 مساجد وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
"الوزير": تنفيذ 3 مساجد وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية
11:56 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
اللواء كامل الوزير
كتب – محمود رمزي:
استعرض اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة، تنفيذ الحديقة المركزية بالعاصمة الإدراية الجديدة التي تبلع مساحتها 4700 فدان .
وشرح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدراية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، موقع وشكل 3 مساجد غرار مسجد الرحمن الرحيم يسع 2000 مصلي، وكاتدرائية ميلاد المسيح، التي تبلغ مساحتها 15 فدانًا وتُعد أكبر من كاتدرائية العباسية.
واستعرض الوزير، المدينة الرياضية على مساحة 92 فدانًا، وتضم ملاعب كرة قدم وصالة مغطاة، وينتهي تنفيذها يوليو المقبل، بالإضافة لمبنى هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، فضلًا عن تنفيذ 4 أنفاق بالعاصمة الجديدة.
جاء ذلك على هامش تدشين الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية، اليوم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
كامل الوزير: العاصمة الإدارية تتسع لمقري البرلمان والحكومة و29 وزارة
-
وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية في وقت قياسي
-
ننشر أرقام عمارات المرحلة الأولى لمشروع دار مصر الجاهزة للتسليم
-
كامل الوزير للسيسي: الهيئة الهندسية تقوم بتنفيذ 442 جامعة ومدرسة ومعهد
إعلان
إعلان