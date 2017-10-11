"الوزير": تنفيذ 3 مساجد وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية

كتب – محمود رمزي:

استعرض اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة، تنفيذ الحديقة المركزية بالعاصمة الإدراية الجديدة التي تبلع مساحتها 4700 فدان .

وشرح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدراية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي، موقع وشكل 3 مساجد غرار مسجد الرحمن الرحيم يسع 2000 مصلي، وكاتدرائية ميلاد المسيح، التي تبلغ مساحتها 15 فدانًا وتُعد أكبر من كاتدرائية العباسية.

واستعرض الوزير، المدينة الرياضية على مساحة 92 فدانًا، وتضم ملاعب كرة قدم وصالة مغطاة، وينتهي تنفيذها يوليو المقبل، بالإضافة لمبنى هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، فضلًا عن تنفيذ 4 أنفاق بالعاصمة الجديدة.

جاء ذلك على هامش تدشين الرئيس السيسي للمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية، اليوم.