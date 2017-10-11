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إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص بطريق شرم الشيخ الدولي

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مصراوي Masrawy

إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص بطريق شرم الشيخ الدولي

11:54 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص بطريق شرم الشيخ الدولي

ارشيفية

أ. ش. أ

أصيب 25 شخصًا من العاملين بمحكمة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب ميني باص، عند الكيلو 40 على طريق "طور سيناء - شرم الشيخ" أثناء ذهابهم إلى عملهم.

وتلقى اللواء صبري الجمال مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا يفيد بانقلاب ميني باص يحمل 25 شخصًا من العاملين بمحكمة شرم الشيخ، والمقيمون بطور سيناء، أثناء انتقالهم لعملهم بالمحكمة، فانتقلت 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى طور سيناء العام لتلقي العلاج.

وقال محمد سعودي مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، إن الإصابات تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة ولا توجد أي حالات وفيات أو خطيرة بين المصابين وتراوحت إصاباتهم ما بين كسور وجروح.

وحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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