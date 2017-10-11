وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد ثلاثة أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد ثلاثة أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
11:57 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
وزير الداخلية
كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرارا بإبعاد ثلاثة أشخاص (عراقيتين وسوري) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، إلزام مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ذلك.
كما أصدر عبد الغفار قرارا بالسماح لـ 21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
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