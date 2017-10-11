18 أكتوبر.. نظر طلب طليقة إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع نفقة نجله

كتب- محمود السعيد:

حددت محكمة أسرة المعادي، جلسة 18 أكتوبر الجاري، لنظر الطلب رقم 1167 لسنة 2017 المقدم من موكلته لإلزام اللاعب السابق بتسديد مبلغ114 ألف جنيه قيمة متجمد نفقة نجله "آدم" وحبسه لمدة 30 يوما عند امتناعه عن أداء المبلغ.

يذكر أن محكمة أسرة المعادي ألزمت لاعب الزمالك والأهلي السابق في ديسمبر الماضي بدفع 6000 جنيه نفقة شهرية لنجله "آدم " و50 جنيه بدل فرش وغطاء، وطعن اللاعب على الحكم أمام محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس مطالبا بتخفيض مبلغ النفقة بدعوى ضيق حاله وزواجه من أخرى وتسديده لنفقات ابنتيه من زيجة سابقة إلا أن المحكمة قد رفضت استئنافه وأيدت حكم أول درجة، وقالت في حيثيات حكمها إن مبلغ النفقة والبالغ 6000 جنيه مبلغ مناسب في ظل غلاء الأسعار