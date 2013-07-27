طرد مدير عام دائرة فى السجون فى العراق وحجز ضباط

بغداد (أ. ف. ب)

أمر رئيس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة، نورى المالكى، بطرد مدير عام دائرة السجون فى البلاد، وإحالته إلى القضاء، واحتجاز عدد من الضباط، على خلفية الهجوم الأخير على سجنين قرب بغداد.

وجاء فى بيان نشر على موقع رئاسة الوزراء، السبت، أن المالكى اطلع على تقرير خاص يتناول عملية هروب مئات السجناء من سجنى التاجى وأبو غريب شمال وغرب بغداد، ثبت فيه وجود "قصير وخلل واضح فى إدارة" سجن أبو غريب.

وأمر المالكى بحسب البيان "بحجز عدد من الضباط الذين اثبت التحقيق الأولى تقصيرهم فى أداء واجبهم وإحالة الملف إلى القضاء إضافة إلى طرد مدير عام دائرة السجون وإحالته إلى القضاء".