هل المشروبات الغازية البيضاء تساعد على هضم الطعام؟

كتب - هشام عواض:

ينتشر مفهوم بين المصريين أن المشروبات الغازية البيضاء أكثر فائدة للهضم عن المشروبات الغازية السوداء "الكولا"، لذا أوضح الدكتور حازم المصري أخصائي تغذية علاجية بالمركز المصري البريطاني، لـ"مصراوي"، حقيقة هذا الأمر.

قال "المصري"، إن كافة المشروبات الغازية مُضرة لجسم الإنسان، سواء ذات اللون الأبيض أو الأخرى المحتوية على الكولا، وتعتبر الأخيرة هي الأخطر.

وأضاف "المصري"، إن البعض يعتمد على المشروبات الغازية البيضاء للمساعدة في إزالة آلام التهاب المعدة، وذلك لأن المشروب الغازي يعمل كـ"مشروب فوار"، ولهذا يشعر الشخص بالراحة.

وأكد دكتور التغذية، أن تناول المشروبات الغازية مع الوقت يؤدي إلى الإصابة بالتهاب القولون وسوء الهضم، وهذا بسبب أن المشروبات الغازية تؤثر على وظيفة العصارات الهاضمة وتعمل عملها، وتقل إفرازها مع تناول الطعام.

وأوضح أن التعود هو الذي يدفعنا إلى الاعتقاد بفائدة المشروبات البيضاء عن الأخرى، ولتناولها مع الطعام أو عقبه، ومع الوقت أصبحت هذه العادة نمط مجتمعي لكثير من الشباب والأطفال.