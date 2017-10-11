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بالفيديو- كيف يمكنك علاج حساسية الجيوب الأنفية في دقائق؟

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مصراوي Masrawy

- كيف يمكنك علاج حساسية الجيوب الأنفية في دقائق؟

11:39 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

بالفيديو- كيف يمكنك علاج حساسية الجيوب الأنفية في دقائق؟

كيف يمكنك علاج حساسية الجيوب الأنفية في ثوانٍ معدو

كتبت- ميرا ماهر:

يعاني البعض مع تبادل الفصول من حساسية الجيوب الأنفية، وما ينتج عنها من صداع شديد و حالة اعياء لدى مرضاها وألم في والأذن، والأسنان، والفك.

فإذا كنت تعاني من التهاب مزمن في الجيوب الأنفية، ذكر موقع "عربية نت" نقلاً عن موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة أن العلاج يكمن في خطوتين، لا تتجاوزان مدتهما 20 ثانية، كما يلي:

1. ادفع لسانك ضد سقف فمك أثناء الضغط بالإبهام بين حاجبيك لمدة 20 ثانية، فإن هذه الحركة ستنشط عظمة الحاجز الأنفي ما يجعلها تهتز مخففة من ألم الرأس والوجه اللذان تسببهما حساسية الجيوب الأنفية.

2. أما الخطوة الثانية فهي تناول هذا المشروب السحري والذي يخلصك من البكتيريا أو الفيروسات المسؤولة عن عدوى الجيوب الأنفية، ويتكون من الآتي:

- 1/2 كوب من الماء

- 1/4 كوب من خل التفاح

- ملعقة كبيرة عسل خام

- ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

- ملعقة صغيرة فلفل حريف

- عصير ليمونة

ولتحضير المشروب: يتم تسخين الماء لدرجة الغليان، ثم تضاف المكونات الأخرى بداية بخل التفاح وانتهاء بالليمون، ويتم تناوله عدة مرات يومياً لحين التخلص من حساسية الجيوب 

 

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