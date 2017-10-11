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كامل الوزير: العاصمة الإدارية تتسع لمقري البرلمان والحكومة و29 وزارة

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مصراوي Masrawy

كامل الوزير: العاصمة الإدارية تتسع لمقري البرلمان والحكومة و29 وزارة

11:51 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

كامل الوزير: العاصمة الإدارية تتسع لمقري البرلمان والحكومة و29 وزارة

اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية

القاهرة - مصراوي:

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تتسع لـ 29 وزارة إضافة إلى مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير خلال كلمته بحفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المطار بالعاصمة الجديدة على مساحة 3900 فدان، وأصبح جاهزًا للاستخدام.

وأشار إلى أنه يجري حاليا إنشاء مدينة رياضية بالعاصمة الإدارية على مساحة 92 فدان، وتنفيذ حديقة مركزية بمساحة 4700 فدان.

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مصراوي Masrawy

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