وزير النقل لمصراوي: فصل ملكية السكك الحديدية عن الإدارة "ضرورة"

القاهرة- مصراوي:

استبعد الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، خصخصة الحكومة لمرفق السكك الحديدية في المستقبل القريب، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير المرفق أو دخول الشريك الأجنبى في إعادة تأهيل العنصر البشري أو الورش لا تعني خصخصة الهيئة.

وأشار "عرفات" في تصريحات لمصراوي، إلى أن الوزارة تبحث حاليا التعاقد مع شركات عالمية لتسليمها إحدى ورش السكة الحديد وإعطائهم 70 جرارا، مؤكدا أنه لا مفر من فصل الملكية عن الإدارة والتشغيل والصيانة.

وتابع: "مفيش حد فى الدنيا هو اللي يشغل ويعمل كل حاجة.. السكة الحديد تشغل وتعمل صيانة؟ مينفعش".

وقال عرفات: "إن الاستعانة بشريك أجنبي سيكون أرخص وسنخاطب الشركات العالمية بخصوص هذا الشأن".

وأكد وزير النقل أن من أفضل التعاقدات التي أبرمتها الوزارة عقد شركة جنرال إليكتريك الخاص بإحياء 81 جرارًا كانت في حكم العدم، وهذا أهم شيء في العقد، لافتا إلى أن العقد يتضمن إنشاء ورشه قوية للسكة الحديد في مصر لتعليم وتأهيل العنصر البشري.

وتابع عرفات: "عندنا مشكله كبيرة في تعليم الناس وإعادة تأهيل الورش ونقطة ضعفنا الأساسية هي ورش السكك الحديدية".

وأضاف وزير النقل، أن تطوير السكك الحديدية يحتاج تمويلًا ضخمًا؛ لذلك فالاستعانة بالقطاع الخاص وإشراكه في إدارة وتشغيل وإنشاء خطوط السكك الحديدية سيكون حلا لتوفير التمويل وتحسين مستوى الإدارة، بما سينعكس على مستوى الخدمة.

وأشار الوزير، إلى أن القطاع الخاص سيشارك في تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية وإدارتها مقابل نسبة من الإيرادات، موضحا أن دخول القطاع الخاص يساهم في تطوير قطاع نقل البضائع، وهو ما سينعكس على حجم البضائع المنقول سنويا عبر السكة الحديد.

واختتم وزير النقل تصريحاته لمصراوي قائلًا: "حجم المنقول من البضائع العام الماضي 5.5 مليون طن عبر السكة الحديد بإجمالي 400 مليون جنيه تقريبًا".