السيسي: إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن على حساب مشروعات أخرى
السيسي: إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن على حساب مشروعات أخرى
11:35 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
السيسي
القاهرة - مصراوي:
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن مصر بدأت أول خطوة حديثة تتمتع بالاحترام النابع من العمل وحسن التخطيط خلال تنفيذ العاصمة الإدارية.
جاء ذلك على هامش تدشين المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء.
ورد الرئيس السيسي على انتقادات إنشاء العاصمة الإدارية في الفترة الراهنة، مؤكدًا أنه ما تم إنجازه لم يكن على حساب أي مشروعات أخرى، مضيفًا أن "ما ننفذه حاليًا سيتوقف عنده التاريخ.. لقد توقفنا عن النمو العشوائي".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الإسكان: الدولة تدخل السوق العقاري بقوة لخدمة محدودي الدخل
-
وزير الإسكان: طرح 17 ألف وحدة سكنية للحجز بالعاصمة الإدارية قريبًا
-
وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية في وقت قياسي
-
الرئيس السيسي يتفقد فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة
إعلان
إعلان