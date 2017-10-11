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السيسي: إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن على حساب مشروعات أخرى

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مصراوي Masrawy

: إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن على حساب مشروعات أخرى

11:35 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

السيسي: إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن على حساب مشروعات أخرى

السيسي

القاهرة - مصراوي:

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن بدأت أول خطوة حديثة تتمتع بالاحترام النابع من العمل وحسن التخطيط خلال تنفيذ العاصمة الإدارية.

جاء ذلك على هامش تدشين المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء.

ورد الرئيس السيسي على انتقادات إنشاء العاصمة الإدارية في الفترة الراهنة، مؤكدًا أنه ما تم إنجازه لم يكن على حساب أي مشروعات أخرى، مضيفًا أن "ما ننفذه حاليًا سيتوقف عنده التاريخ.. لقد توقفنا عن النمو العشوائي".

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مصراوي Masrawy

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