السيسي: إنشاء العاصمة الإدارية لم يكن على حساب مشروعات أخرى

القاهرة - مصراوي:

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن مصر بدأت أول خطوة حديثة تتمتع بالاحترام النابع من العمل وحسن التخطيط خلال تنفيذ العاصمة الإدارية.

جاء ذلك على هامش تدشين المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء.

ورد الرئيس السيسي على انتقادات إنشاء العاصمة الإدارية في الفترة الراهنة، مؤكدًا أنه ما تم إنجازه لم يكن على حساب أي مشروعات أخرى، مضيفًا أن "ما ننفذه حاليًا سيتوقف عنده التاريخ.. لقد توقفنا عن النمو العشوائي".