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السيسي: "إحنا عارفين بنعمل ايه.. واللي يكلمني يبقى فاهم"

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مصراوي Masrawy

: "إحنا عارفين بنعمل ايه.. واللي يكلمني يبقى فاهم"

11:28 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

القاهرة - مصراوي:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المساحات الخضراء الموجودة في العاصمة الإدارية يتم تنفيذها بعد الاستفادة من معالجة مياه الصرف الصحي.

جاء ذلك على هامش تدشين المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء.

وأضاف السيسي أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات عمرانية تليق بكل المصريين، والأولويات تتوجه نحو تحقيق أعلى معدلات التنمية.

وتابع: "إحنا عارفين بنعمل ايه، ومستعد أن استمع لكل وجهات النظر لكن يجب أن تكون مبنية على فهم حقيقي".

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مصراوي Masrawy

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