إحالة الأطقم الطبية بوحدتين صحيتين بالمنوفية للتحقيق

المنوفية - مروة فاضل:

قرر الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة طاقم النوبتجية بالكامل إلى الشؤون القانونية بوحدتي زوير وشنوان بمركز شبين الكوم وانتدابهم للوحدات الصحية بأشمون لمدة شهر، وكذلك الطبيبة النوباتجية بوحدة طب أسرة الماي.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة حيث تبين قيام العاملين بإغلاق الوحدتين.

كما وجه بصرف مكافأة 5 أيام لطاقم النوباتجية لمستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم لتواجدهم وتفانيهم في العمل.