بالصور - "نادي البحث عن وظيفة".. لتشجيع ثقافة العمل الحر بالمنيا

المنيا ـــ (مصراوي):

نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مشروع وظائف لائقة للشباب التابع لمنظمة العمل الدولية، تدريبًا بمركز ديرمواس لنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على البحث عن فرص عمل، خارج الإطار التقليدي دون التقيد بوظيفة حكومية.

وقالت مارية نعيم، مدير إدارة الشباب والطلاب بالمنيا، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن التدريب يأتي ضمن برنامج " نادي البحث عن وظيفة" وهو أحد برنامجين يتم تنفيذهم بكافة مراكز المحافظة بالتعاون مع مشروع وظائف لائقة للشباب، للحث على ثقافة العمل الحر والعمل بالقطاع الخاص.

وأشارت نعيم إلى أن التدريب يهدف إلى تغيير نظرة الشباب إلى سوق العمل والذي ارتبط لفترة طويلة بالبحث عن الوظيفة الحكومية فقط.

يمتد التدريب لمدة 10 أيام بقيادة متخصصين في مجال نشر ثقافة العمل الحر وبالقطاع الخاص، ويشمل عدة محاور أبرزها التدريب على كيفية الدخول لسوق العمل، كيفية عمل سيرة ذاتية صحيحة، التدريب على عمل مقابلات شخصية مع أصحاب العمل، إجراءات البحث عن وظيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرًا الإجراءات التي تتبعها الشركات الخاصة عند اختيار المتقدمين لوظائفها.

يذكر أن إدارة الشباب والطلاب وفرت استمارات للشباب الراغبين للمشاركة في برنامجي "نادي البحث عن وظيفة" و" ابدأ مشروعك" بكافة إدارات الشباب والطلاب بالوحدات المحلية التسع لمراكز محافظة المنيا.