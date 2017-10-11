من هما القياديان في حزب الله المطلوبان في أمريكا؟

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، مكافآت تصل إلى 12 مليون دولار لمن يقدم معلومات تُرشدها إلى طلال حميّة وفؤاد شكر، اثنين من أبرز قيادات حزب الله اللبناني، بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، في أحدث خطوة تصعيدية لواشنطن تجاه الحزب المُصنّف على قوائم الإرهاب الأمريكية منذ 20 عامًا.

وبحسب بيان صادر عن برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية، ستُقدّم الوزارة مكافآت مالية لكل من يزوّدها بمعلومات تقود إلى تحديد مكان أو اعتقال أو إدانة القياديين في حزب الله "في أي بلد كان".

تبلغ قيمة المكافآت المالية المرصودة لاعتقال حميّة 7 ملايين دولار، فيما تبلغ قيمة تلك المرصودة لشكر 5 ملايين دولار.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن قياديّ حزب الله المطلوبين:

طلال حميّة

- ينحدر طلال حسين حميّة من منطقة بعلبك الهرمل ولقبه "أبوجعفر"؛ نسبة إلى ابنه الأكبر.

-وفق معلومات الموساد، يقود "الوحدة 910" المسؤولة عن العمليات الخارجية السرية في حزب الله.

- رئيس منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله، المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان.

- تعتبر تل أبيب أنه هو من خلّف مصطفى بدرالدين، في قيادة الذراع العسكرية لحزب الله.

- ارتبط اسمه بالعديد من الاعتداءات الإرهابية وعمليات خطف استهدفت أمريكيين.

- عمل منذ عام 1982 موظفًا إداريًا في مطار بيروت.

- شارك في تفجير ملحق السفارة الأمريكية في بيروت في سبتمبر 1984.

- شارك في عملية اختطاف طائرة تابعة لخطوط الـ"تي.دبليو.إيه" TWA في 14 يونيو 1985.

- تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أنه هو المسؤول عن تجنيد خلايا حزب الله في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية وأفريقيا.

- اتهمته تل أبيب بتفجير السفارة الإسرائيلية في بيونس آيرس، الذي أوقع تسعة وعشرين قتيلًا وأصاب 242 آخرين في 17 مارس 1992.

- وُصف من قبل القيادات العسكرية الإسرائيلية بـ"الشبح" لابتعاده عن الحياة الاجتماعية والتزامه قواعد التصرف الأمني المتشددة.

- أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسمه على قوائم الحظر الدولية بسبب الإرهاب منذ 13 سبتمبر 2012.

- في مايو 2016، عُيّن خلفًا للقائد الجهادي في الحزب مصطفى بدرالدين.

فؤاد شكر

- من مواليد عام 1962 من قرية النبي شيت قضاء بعلبك، ولقبه "الحاج محسن شكر".

- واحد من المجموعة الرئيسة التي أسست حزب الله ومستشار كبير في الشؤون العسكرية للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

- يعتبر قائد العمليات ضد العدو الإسرائيلي وعضو المجلس الجهادي في حزب الله.

- تورّط في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي أوقع أكثر من 200 قتيل في صفوف مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في بيروت في 1983.

- شارك في تفجير السفارة الأمريكية في بيروت عام 1983.

- يقود العمليات العسكرية الأخيرة لحزب الله في سوريا.

- أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات الأمريكية في 21 يوليو 2015.

- صنّفته السعودية في بيان لها بتاريخ 26 نوفمبر 2016 إرهابيًا وفرضت عليه عقوبات بتهمة نشر الفوضى وعدم الاستقرار وشن هجمات إرهابية.