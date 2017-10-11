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التحقيق مع سكرتير نائب محافظ الجيزة في اتهامه بطلب رشوة جنسية من سيدة

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مصراوي Masrawy

التحقيق مع سكرتير نائب محافظ الجيزة في اتهامه بطلب رشوة جنسية من سيدة

11:41 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

التحقيق مع سكرتير نائب محافظ الجيزة في اتهامه بطلب رشوة جنسية من سيدة

كتب -صابر المحلاوي:
تباشر نيابة العمرانية برئاسة المستشار باهر حسن، اليوم الأربعاء، التحقيق مع سكرتير نائب محافظ الجيزة، في اتهامه بطلب رشوة جنسية من سيدة نظير استصدار قرارات بشأن إيقاف الأعمال وإزالة المباني علي قطعة أرض متنازع عليها قضائيا بينها وبين أشقاء زوجها .
كانت أجهزة الأمن بالجيزة، ألقت القبض على سكرتير نائب محافظ الجيزة، بعدما لقت بلاغًا من سيدة تتهمه فيه بمراودتها عن نفسها مقابل استصدار قرارات بشأن إيقاف الأعمال وإزالة المباني على قطعة أرض متنازع عليها قضائيا بينها وبين أشقاء زوجها، والكائنة بطريق أسيوط الزراعي دائرة مركز شرطة الحوامدية، وقالت السيدة في بلاغها أن (هـ.م)، سكرتير مكتب نائب المحافظ؛ قام بمراودتها عن نفسه وطلبه بمواقعتها جنسيًا على سبيل الرشوة بإحدى الشقق السكنية الخاصة به، نظير إنهاء مصالحها وتوعدها بتعطيل تلك الإجراءات.

أمر اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث للتأكد من صحة البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عن الموظف، أسفرت عن صحة البلاغ واعتياده طلب ذلك من المترددات علي ديوان عام المحافظة، وباستصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل كافة اللقاءات والأحاديث ثم العرض بما تم تسجيله على نيابة العمرانية قررت ضبط وإحضار المتهم.

وعندما ذهبت اليه بمكتبه طلب منها الموظف لقائها بمكتبه لاطلاعها علي الأوراق الخاصة بها، حيث توجهت عقب تجهيزها فنيا بالتسجيل والتصوير واثناء تواجدها بصحبته طلب منها التوجه إلي إحدى الشقق الكائنة بمنطقة بولاق الدكرور لمطلبه غير المشروع، تم ضبطه عقب تصوير وتسجيل المحادثة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

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