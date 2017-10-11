رفض دور «الإرهابي» وإصابة أبعدته عن كرة القدم.. 8 تصريحات نارية لآسر ياسين
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بعد نجاح مسلسه "30 يوم"، في رمضان، يحضر الفنان آسر ياسين لفيلمه الجديد "تراب الماس"، بعد صعوبات كثيرة واجهت فريق العمل.
وحل الفنان آسر ياسين ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون لايف" ليحتفل بصعود منتخب مصر لكأس العام، ويكشف عن الكثير من أسرار حبه لكرة القدم وحياته الشخصية.
1- كرة القدم
كشف الممثل آسر ياسين عن حبه الكبير لكرة القدم، وأنه كان دائما ما يحرص على لعب مباريات مع أصدقائه، موضحا أنه كان يلعب كرة القدم كثيرا، لأنها رياضته المفضلة، أما الرياضة التي مارسها بشكل احترافي في صغره فهي التايكوندو.
وأضاف أنه كان يحب أن يلعب في المراكز الهجومية، ولكنه قبل 6 سنوات تعرّض لإصابة وكُسرت ساقه، ومن وقتها لم يمارس لعب كرة القدم.
2- توقيع كوبر
حصل الفنان آسر ياسين على توقيع من مدرب المنتخب المصري الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي التقى به في الاستوديو قبل اللقاء، وعبّر عن سعادته لحصوله على هذا التوقيع.
أما عن مباراة المنتخب المصري، وتأهله لكأس العالم 2018 بعد غياب طويل، فقال آسر ياسين إنها كانت مباراة صعبة، واللاعبون كانوا تحت ضغط كبير، وهو سعيد للغاية لوصول مصر لكأس العالم.
3- كأس العام 1990
تذكر آسر ياسين ذكريات مع بطولة كأس العالم 1990 التي شارك فيها المنتخب المصري، وقال إنه كان طفلا صغيرا وقتها، ولكنه كان يشاهد المباريات ويتذكر هدف مجدي عبد الغني الشهير.
4- تراب الماس
كشف ياسين، عن فيلمه المقبل "تراب الماس" للرواية الشهيرة، مع المخرج مروان حامد، والذى يتم التجهيز له حاليا، مشيرا إلى أن هذا العمل يتطلب إنقاص وزنه وهو يعكف على ذلك بالفعل الآن.
5- حلم العالمية
أكد الفنان أن هناك الكثير من الصعوبات التي واجهته أثناء سعيه لتحقيق حلم العالمية، مؤكدا أن السينما الأمريكية لا تختار ممثلا عربيا إلا لتقديم شخصية إرهابي من القاعدة أو داعش، أو خاطف طائرات، ولتكريس صورة أن العربي هو المتطرف، ولهذا تراجع عن تحقيق الحلم، مشيرا إلى أن النجاح المحلي والانطلاق نحو العالمية المسار الأفضل.
6- آسر ياسين وعمر الشريف وعمرو واكد
آسر تلقى دعوة من الدكتور هشام العشماوي رئيس جمعية رجال الأعمال في لوس أنجلوس، للحضور إلى هوليوود والتعاقد مع مدير أعمال يبحث له عن العقود والعروض المناسبة، بحيث لا ينتظر الفرصة بالمصادفة مثل عمر الشريف منذ نصف قرن!
وعلق عليها مؤكدا أن العالمية كانت حلمه منذ البداية، ولهذا تعلم الفرنسية والإسبانية والألمانية، بالإضافة إلى إجادته اللغة الإنجليزية، ولكن العروض التي تصله إما فرد من تنظيم القاعدة أو من داعش، أو خاطف طائرة!
وأشار إلى تقديره لتجربة عمرو واكد العالمية الناجحة، ولكنه قرر أن يصل إلى العالمية من المحلية، وبدأ يختار أفلاما مميزة قادرة على أن تعيد تقديمه للغرب بصورة تعبر عن موهبته.
7- تقليد خالد صالح
ذكر آسر أنه أثناء عرض فيلم "زى النهارده" منذ سنوات فى مهرجان دبى السينمائى، استقبل آسر ياسين مكالمة هاتفية من الراحل خالد صالح وقتها أعرب عن إعجابه بآسر ياسين وأنه يتمنى العمل معه، ولكن أثناء حديث آسر ياسين عن هذا الموقف فضل أن يرويه بطريقة الراحل خالد صالح وقلد نبرة صوته.
وكان من المفترض أن يشارك الراحل خالد صالح فى فيلم "من ضهر راجل" بدلا من محمود حميدة ولكن ظروف مرضه ووفاته منعته من ذلك، كما ذكر آسر أن ابن الراحل خالد صالح ويدعى أحمد قدم دور "أخو آسر الصغير" فى مسلسل "30 يوم" الذى عرض فى رمضان الماضى.
8- خلاف «الجونة» بين عمرو أديب وآسر ياسين
نشبت أزمة بينهما خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الأولى التي انتهت منذ أسبوعين.
وسبب الخلاف -حسب مصدر بالجونة السينمائي- أنه كان من المقرر أن يدخل "آسر" ضمن ضيوف حلقة عمرو أديب التي أذاعها من الجونة مؤخرا، وبعد أن انتظر الفنان دوره للظهور على الهواء بعد فقرة الفنانة الكبيرة يسرا وعدد من مسؤولي المهرجان، غادر مكان التصوير غاضبا عقب طلب إعداد البرنامج منه الانتظار فترة أطول حتى يدخل أيضا الثنائى عمرو يوسف وكندة علوش للقاء الإعلامي قبل فقرة آسر ياسين.
بعدها تواصلت إدارة البرنامج مع آسر ياسين للظهور كضيف خاص ضمن فقرات البرنامج كنوع من الترضية له وهو ما حدث بالفعل.