الحلقة (16) من "فرح ليلى": "فتحي" يفاجىء "ليلى" بغرفة خاصة لها في شقته

كتب : سهيلة حامد السبت 27-07-2013 18:46

في أحداث الحلقة (16) من مسلسل "فرح ليلى"، توجه الأستاذ فتحي إلى قسم الشرطة لمساعدة أدهم، في الخروج من القسم بعد أن تم سرقة كل ممتلكاته وأوراقه.

وبعد عودة فتحي وأدهم إلى المنزل، طلب فتحي من "ليلى" الدخول إلى شقته، وفوجئت "ليلى" بغرفة ممتلئة بأثاث الزواج خصصها فتحي لها، وعرض عليها الزواج للمرة الأخيرة، لكنها رفضت وأكدت له أن مشكلة الزواج تخصها لأنها لا تصلح للزواج.

من ناحية أخرى، طلبت "مي" من والدها أن يسامحها على ما قامت به لكنه رفض، وبعد خروج "مي" من المنزل منزعجة، خرجت ليلى من غرفتها وتوددت إليه أن يقف بجانبها.

فيما أوصت "توحة"، ليلى بابنتها، وطلبت ليلى من "توحة" أن تعمل هدى معها في مجال تنسيق الأفراح، وتعرفت شقيقتها "مي" على "باسم"، الذي يعمل في مجال الرسم أيضًا بالجامعة.