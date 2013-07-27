أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (16) من "فرح ليلى": "فتحي" يفاجىء "ليلى" بغرفة خاصة لها في شقته

Google+ Print
الحلقة (16) من "فرح ليلى": "فتحي" يفاجىء "ليلى" بغرفة خاصة لها في شقته الحلقة (16) من "فرح ليلى": "فتحي" يفاجىء "ليلى" بغرفة خاصة لها في شقته

كتب : سهيلة حامد السبت 27-07-2013 18:46

في أحداث الحلقة (16) من مسلسل "فرح ليلى"، توجه الأستاذ فتحي إلى قسم الشرطة لمساعدة أدهم، في الخروج من القسم بعد أن تم سرقة كل ممتلكاته وأوراقه.

وبعد عودة فتحي وأدهم إلى المنزل، طلب فتحي من "ليلى" الدخول إلى شقته، وفوجئت "ليلى" بغرفة ممتلئة بأثاث الزواج خصصها فتحي لها، وعرض عليها الزواج للمرة الأخيرة، لكنها رفضت وأكدت له أن مشكلة الزواج تخصها لأنها لا تصلح للزواج.

من ناحية أخرى، طلبت "مي" من والدها أن يسامحها على ما قامت به لكنه رفض، وبعد خروج "مي" من المنزل منزعجة، خرجت ليلى من غرفتها وتوددت إليه أن يقف بجانبها.

فيما أوصت "توحة"، ليلى بابنتها، وطلبت ليلى من "توحة" أن تعمل هدى معها في مجال تنسيق الأفراح، وتعرفت شقيقتها "مي" على "باسم"، الذي يعمل في مجال الرسم أيضًا بالجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة