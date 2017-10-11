رئيس جامعة بنها عن الفيديوهات الجنسية لرئيس الأمن: سلوك شخصي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، أنه اتخذ قرارًا بعدم الدخول في أي مهاترات تتعلق بسلوك أحد موظفيها وانتشار فيديوهات مخلة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف القاضي، في بيان اليوم الأربعاء، أن تلك الواقعة تعد سلوكا شخصيا لهذا الموظف بالجامعة تعود إلى سنوات طويلة ماضية والجامعة ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عما جاء بها من وقائع على فرضية صحتها.

وأكد رئيس الجامعة، أنه فور علمه بهذه الوقائع التي لم تتأكد صحتها حتى هذه اللحظة، أحال الموضوع إلى التحقيق خارج الجامعة حتى لا تشوب التحقيقات أي شبهة للمجاملة أو المحاباة، وتم تكليف ثاني أقدم موظف بإدارة الأمن بالجامعة، بمزاولة مهام العمل حتى تنتهي جهات التحقيق من عملها، مشيرًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ النتائج التي تصل إليها هذه التحقيقات.

وأضاف رئيس الجامعة، على أنه لا يوجد شيء يدور داخل إداراتها أو داخل كلياتها يجب إخفائه أو التستر عليه، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك إحالته العديد من الوقائع التي تخص أساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعاملين وطلاب إلى جهات التحقيق في وقائع أقل كثيرا من واقعة مسؤول الأمن الإداري بالجامعة والتي تنتظر الجامعة نتيجة التحقيقات فيها.

وأكد رئيس الجامعة أنه لا توجد أي مصلحة لأي من العاملين بها بدءًا من رئيس الجامعة وانتهاءً بأصغر عامل بها في التستر على وقائع فساد أو تراخي في أداء العمل، مشيرًا إلى أن غالبية العاملين بها على مختلف مستوياتهم يعملون بجد وإخلاص على الحفاظ على سمعتها العلمية إلى جانب عملهم للارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع والمشاركة في الدفاع عن الدولة المصرية والمشاركة في صناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن بعلمهم وأبحاثهم وما يحملونه من حب وإعزاز لوطنهم.

كانت بعض المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن تورط رئيس الأمن الإداري بجامعة بنها في وقائع جنسية داخل الجامعة، وتداول مقاطع فيديو مخلة له داخل مدينة بنها.