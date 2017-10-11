أخبار عاجلة

مساء الأنوار - توقعات جماهير الأهلي لنتيجة مباراة نهائي أبطال افريقيا ضد الوداد المغربي -
تيلرسون يشدد على دعم وحدة العراق خلال اتصال هاتفي مع العبادي -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء الأنوار - حسين الشحات لاعب المقاصة يكشف سر العودة أمام طنطا والهاتريك الذي سجله -
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصلاح كسر في خط المياه الرئيسي المغذي لقرية الدير جنوب الأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصلاح كسر في خط المياه الرئيسي المغذي لقرية الدير جنوب الأقصر

11:39 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

إصلاح كسر في خط المياه الرئيسي المغذي لقرية الدير جنوب الأقصر

كسر في خط المياه

الأقصر - (مصراوي):

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي المغذي لقرية الدير بعد انقطاع المياه عن القرية لعدة ساعات.

وقال وليد الإدفاوي المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إن فريق الصيانة بالشركة انتقل إلى قرية الدير فور ورود شكوى بالكسر المفاجئ بخط المياه المغذي لقرية الدير التابعة لمركز إسنا، مشيرًا إلى أنه تم إصلاح العطل وتغيير المحبس المتسبب في تسريب المياه.

IMG-20171011-WA0022

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كهرباء الأقصر تنتهي من تنفيذ المرحلة الخامسة في خطة تحسين الشبكة

    أخبار

  • اختناق مرورية بشوارع الأقصر بسبب الاحتفال بالصعود للمونديال

    أخبار

  • بالصور.. أبناء الأقصر يرقصون احتفالاً بالصعود للمونديال

    أخبار

  • حلم .. جمهور الأقصر يتفاعل مع لمسات صلاح وصبحي وجمعة (صور)

    أخبار

إعلان

85afd3fe72.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم