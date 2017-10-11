إصلاح كسر في خط المياه الرئيسي المغذي لقرية الدير جنوب الأقصر

الأقصر - (مصراوي):

أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي المغذي لقرية الدير بعد انقطاع المياه عن القرية لعدة ساعات.

وقال وليد الإدفاوي المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إن فريق الصيانة بالشركة انتقل إلى قرية الدير فور ورود شكوى بالكسر المفاجئ بخط المياه المغذي لقرية الدير التابعة لمركز إسنا، مشيرًا إلى أنه تم إصلاح العطل وتغيير المحبس المتسبب في تسريب المياه.