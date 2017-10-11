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بالصور - افتتاح معرض الفنون التشكيلية بجامعة جنوب الوادي

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مصراوي Masrawy

بالصور - افتتاح معرض الفنون التشكيلية بجامعة جنوب الوادي

11:38 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

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بالصور.. افتتاح فعاليات مؤتمر

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بالصور.. افتتاح فعاليات مؤتمر "روبوتكس" بمشاركة 200 طالب بالمنوفية

قنا- (مصراوي):

افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، المعرض الفني للفنون التشكيلية، وهو معرض للطلاب الهواة المشاركين في مركز الفنون التشكيلية بإدارة النشاط الفني بالجامعة، حيث تم تدريب الطلاب على فن الرسم بجميع مجالاته من قبل متخصصين في هذا المجال.

وأبدى رئيس الجامعة، إعجابه بأعمال الطلاب الفنية ووعدهم بإقامة معرض لعرض لوحاتهم، وأشاد بتنوع اللوحات المعروضة التي ضمت أعمال الرسم بالرصاص والتصوير الفوتوغرافي والتصوير الزيتي والألوان المائية.

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مصراوي Masrawy

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