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إحالة 18 من العاملين بالجمعية الزراعية للتحقيق في المنوفية

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مصراوي Masrawy

إحالة 18 من العاملين بالجمعية الزراعية للتحقيق في المنوفية

11:33 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017

إحالة 18 من العاملين بالجمعية الزراعية للتحقيق في المنوفية

محافظة المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة 15 من العاملين بالجمعية الزراعية بقرية عشما و3 من العاملين بالتعاون الزراعي للتحقيق لقيامهم بترك العمل دون إذن.

جاء ذلك أثناء المرور لفرق الإشراف لمتابعة انضباط العاملين بالمصالح، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة.

كما تابعت لجان المتابعة، عملية التوزيع الخاصة بالحبوب والأسمدة وانتظام العمل.

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