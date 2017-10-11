إحالة 18 من العاملين بالجمعية الزراعية للتحقيق في المنوفية
إحالة 18 من العاملين بالجمعية الزراعية للتحقيق في المنوفية
11:33 ص الأربعاء 11 أكتوبر 2017
محافظة المنوفية
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إحالة 15 من العاملين بالجمعية الزراعية بقرية عشما و3 من العاملين بالتعاون الزراعي للتحقيق لقيامهم بترك العمل دون إذن.
جاء ذلك أثناء المرور لفرق الإشراف لمتابعة انضباط العاملين بالمصالح، والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة.
كما تابعت لجان المتابعة، عملية التوزيع الخاصة بالحبوب والأسمدة وانتظام العمل.
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