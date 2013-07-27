أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (17) من "الداعية": الشيخ يوسف يحذر "نسمة" من مهاجمة مسيرة "الاتحادية"

Google+ Print
الحلقة (17) من "الداعية": الشيخ يوسف يحذر "نسمة" من مهاجمة مسيرة "الاتحادية" الحلقة (17) من "الداعية": الشيخ يوسف يحذر "نسمة" من مهاجمة مسيرة "الاتحادية"

كتب : سهيلة حامد السبت 27-07-2013 18:47

حذر الشيخ يوسف، في أحداث الحلقة (17) من مسلسل "الداعية"، جارته "نسمة" بعدم التوجه إلى مسيرة الاتحادية، لوجود جماعات إسلامية تبرر قتلهم بأنه جهاد في سبيل الله، فطلبت منه أن يأتي معها إلى الاتحادية لكنه رفض وطلب منها أن تحافظ على نفسها أثناء المسيرة.

من جانبه، اشتكى الشيخ حسن إلى صاحب القناة من الشيخ يوسف وقال إنه اعتدى على غرفته بعد علمه بأنه نبه "مي" أنه يلعب بمشاعرها.

وطلبت "مي" من والدها صاحب القناة أن يحل الشيخ حسن محل يوسف إذا استمر على نفس منهجه في تقديم أفكار مخالفة لطبيعة القناة، وسوف تقوم بعمل تغيير في الديكور، واستأجرت له شقة خاصة على نفقة القناة.

ومن جانبها، تحدثت آيات مع يوسف وطلبت منه ألا يكون منزعجًا من رفضها الزواج منه، إلا أنه شكرها أنها كانت سبب في تغيير أفكاره وقناعاته للأفضل، فيما تحسنت علاقة والد يوسف بزوجته ووافق على حملها.

طلب صاحب القناة من يوسف تقديم إعداد لحلقته قبل الظهور بالحلقة، لكن يوسف رفض لأن هذا الأمر جديد عليه وخرج من المكتب منزعجًا، وقال: "بيننا العقد والشرط الجزائي"، وطلبت خديجة أن يرجع عن قناعاته لكنه رفض.

من ناحية أخرى، بدأ الشيخ حسن بعمل تجديدات في هيئته لتقديم البرنامج بديكور مختلف بمساعدة مي، ابنة صاحب القناة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة