الحلقة (17) من "الداعية": الشيخ يوسف يحذر "نسمة" من مهاجمة مسيرة "الاتحادية"

كتب : سهيلة حامد السبت 27-07-2013 18:47

حذر الشيخ يوسف، في أحداث الحلقة (17) من مسلسل "الداعية"، جارته "نسمة" بعدم التوجه إلى مسيرة الاتحادية، لوجود جماعات إسلامية تبرر قتلهم بأنه جهاد في سبيل الله، فطلبت منه أن يأتي معها إلى الاتحادية لكنه رفض وطلب منها أن تحافظ على نفسها أثناء المسيرة.

من جانبه، اشتكى الشيخ حسن إلى صاحب القناة من الشيخ يوسف وقال إنه اعتدى على غرفته بعد علمه بأنه نبه "مي" أنه يلعب بمشاعرها.

وطلبت "مي" من والدها صاحب القناة أن يحل الشيخ حسن محل يوسف إذا استمر على نفس منهجه في تقديم أفكار مخالفة لطبيعة القناة، وسوف تقوم بعمل تغيير في الديكور، واستأجرت له شقة خاصة على نفقة القناة.

ومن جانبها، تحدثت آيات مع يوسف وطلبت منه ألا يكون منزعجًا من رفضها الزواج منه، إلا أنه شكرها أنها كانت سبب في تغيير أفكاره وقناعاته للأفضل، فيما تحسنت علاقة والد يوسف بزوجته ووافق على حملها.

طلب صاحب القناة من يوسف تقديم إعداد لحلقته قبل الظهور بالحلقة، لكن يوسف رفض لأن هذا الأمر جديد عليه وخرج من المكتب منزعجًا، وقال: "بيننا العقد والشرط الجزائي"، وطلبت خديجة أن يرجع عن قناعاته لكنه رفض.

من ناحية أخرى، بدأ الشيخ حسن بعمل تجديدات في هيئته لتقديم البرنامج بديكور مختلف بمساعدة مي، ابنة صاحب القناة.